Слуцкий зажигает: «Рубин» победил «Ростов» и вошёл в топ-4

«Ростов» с «Рубином» замыкали субботнюю программу 25-го тура РПЛ.

Ещё недавно «Ростов» опережал «Рубин» на несколько очков, но из-за преимущественно неудачного выступления в текущем году пропустил казанцев вперёд. Волжане, наоборот, после зимнего перерыва смотрятся по результатам в целом здорово. Не было сомнений, что подопечные Валерия Карпина постараются победить дома после поражения от «Спартака», но команда Леонида Слуцкого не собиралась мириться с таким вариантом.

Первыми вратаря соперника потревожили гости. Песьяков отбил дальний удар Макарова, а добивание Мусаева ушло за лицевую после рикошета от Глебова. На исходе трети часа игры на подаче с углового опасно пробил на втором этаже Уремович – то ли мяч ушёл на корнер от Пояркова, то ли его смахнул туда Песьяков. Ну а дальше стали прицеливаться уже хозяева. На 27-й минуте не получился удар с подбора у Гиговича в перспективной ситуации в чужой штрафной. Вскоре Соу со штрафного отправил мяч на сетку с верхней стороны, а через несколько минут набежавший Терентьев поразил тоже внешнюю часть авоськи. Плюс «рубиновым» реально повезло, когда Алмквист с левого полуфланга отправил мяч чуть мимо дальнего нижнего угла.

После перерыва «Ростов» продолжил владеть территориальным преимуществом, которое у него было с середины первого тайма. На 56-й минуте вышедший на замену Хасимото пробил головой после высокой подачи с правого фланга, и в игру пришлось вступать Дюпину. Ещё наносили удары Гигович и Алмквист, но мяч не магнитился к створу гостевых ворот. Казанцам же удалось подобрать отмычку к владениям Песьякова на 73-й минуте. Байрамян потерял мяч возле своей штрафной и вместе с Глебовым оказался не у дел перед Деспотовичем и Йевтичем, который классно бахнул в правую шестёрку (0:1).

Отыгрыш у «Ростова» не пошёл. Тугарев, которому будто не хватало лавров Байрамяна, едва не придумал в пользу соперника второй гол, потеряв мяч на фланге, но Макаров далее немного не попал в левый угол. Вскоре дончане дважды позволили пробить из центра штрафной Деспотовичу и должны быть рады, что ни разу не пропустили в тех случаях. Казалось, хозяева имели шанс сравнять счёт на угловом, но после неточного удара Хасимото через себя прозвучал офсайдный свисток. А вот потенциальный гол Хаджикадунича на первых секундах добавленного времени был бы засчитан, если бы он попал в створ примерно с линии штрафной с подбора.

«Рубин» вслед за победой над «Сочи» 1:0 снова выиграл с идентичным счётом, а «Ростов» второй раз подряд проиграл дома. Команда Леонида Слуцкого вышла на четвёртое место, где затесалась между имеющими столько же очков «Локомотивом» и ЦСКА, но те ещё сыграют в 25-м туре в воскресенье и понедельник соответственно.

Кирилл Иванцов