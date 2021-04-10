Слуцкий: «Всё решил гол Йевтича с прекрасным сумасшедшим ударом, это исполнительское мастерство»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Начало матча, считаю, что осталось за нами. У нас было несколько моментов. Там прекрасный сэйв Песьякова. Потом, наверное, концовка первого тайма и середина, был момент Алмквиста и «Ростов» владел инициативой. А во втором тайме шла такая достаточно вязкая игра без каких-то моментов. Все решил гол Йевтича с прекрасным сумасшедшим ударом, это исполнительское мастерство.

- Почему «Ростов» перехватил инициативу в середине первого тайма, что случилось?

- «Ростов» - хорошая команда, играет дома. Все-таки против «Ростова» достаточно тяжело длительно контролировать мяч. У них очень подвижная линия атаки, все время в высоком прессинге, и ты вынужден почти любую атаку форсировать, а значит, рисковать. Иногда этот риск получается, и проходит атака. Иногда не получается, и ты не имеешь возможности для быстрого перехода, и уже нужно обороняться несколько глубже, что и произошло во второй половине первого тайма.

- Сейчас «Рубин» по очкам в зоне еврокубков. Говорят ли внутри команды о Лиге Европы или даже о Лиге чемпионов?

- Нет, мы ни о чем не говорим. Мы просто играем каждую следующую игру, потому что у нас не было ни одной легкой игры. Я уверен, что и не будет, поэтому такие матчи, как сегодня, они крайне важны, потому что когда в неочевидной игре ты побеждаешь, то это очень важно. Поэтому мы идем от игры к игре и не задумываемся об окончательном результате.