Йевтич: «Если нам удастся продлить эту удачную серию, то мы можем забраться очень высоко»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Рубин» (0:1) Дарко Йевтич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите про забитый мяч, как родилось это решение нанести удар по воротам и были ли другие варианты в этом эпизоде?

- Честно говоря, в том эпизоде я особо много не размышлял. Действительно, у меня было два варианта, я видел, что там стоит Деспотович, и был вариант подать на него либо пойти в обыгрыш и пробить самому. Я выбрал второй вариант, пошел в обыгрыш и пробил сам. Но как я сказал, долго не размышлял. В этой ситуации это быстрое решение пробить было правильным.

- Очень серьезный спурт выдали в 2021 году, и по очкам вы уже в зоне еврокубков. Какие разговоры ведутся в команде, какая цель на остаток сезона?

- Да, у нас команда, я считаю, очень качественная, но самое главное - это верить в себя. Действительно, если нам удастся продлить эту удачную серию, то мы можем забраться очень высоко.