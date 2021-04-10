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Деспотович: «Игра с «Ростовом» может принести нам очень многое»

10 Апреля 2021, 00:27,

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Ростова».

«Готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое. «Ростов» - команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице», - цитирует Деспотовича официальный сайт «Рубина».

29-летний Деспотович сыграл двадцать матчей за казанский клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал три голевые передачи.

Матч между «Ростовом» и «Рубином» состоится сегодня, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Ростов, Джордже Деспотович
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