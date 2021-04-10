Карпин: «Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 или скольких там метров залетело»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что владели инициативой, преимуществом это нельзя назвать, инициативой. Моменты были, последний момент, но реализация подвела. А всё остальное было нормально. Понятно, что можно лучше.

- Что с пропущенным голом? Как оцените? Насколько понимаю, у футболистов «Ростова», в частности у Байрамяна, были претензии по потенциальному нарушению правил перед голом.

- Не знаю, было ли там нарушение или не было, но этот мяч терять нельзя. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 или скольких там метров залетело.

- Махатадзе покинул поле по ходу первого тайма. Его замена связана с повреждением?

- Нет, не с повреждением, не вошел в игру.

- В концовке показалось, что моментов стало меньше. С чем это связано? С усталостью команды, или есть какие-то другие причины?

- Не с усталостью как раз, а заменами. Думаю, что вышли не лучшим образом. Замены должны усилить, а так вышло, что они ослабили вместо усиления.