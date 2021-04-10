Как «Рубин» переиграл «Ростов» - видео

В заключительном субботнем матче РПЛ также была зафиксирована сухая победа одной из команд. «Рубин» одолел «Ростов» со счетом 1:0 благодаря красивым действиям Дарко Йевтича, который обыграл оппонента и издали со страшной силой направил мяч в правую часть ворот. Примечательно, что у команд было достаточно много хороших моментов, но гол был только один.

Ниже представлены главные моменты игры, которая позволила казанцам подняться в еврокубковую зону.