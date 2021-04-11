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Дюпин: «По делу победили «Ростов»

11 Апреля 2021, 18:04,

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0).

«По моментам у нас было больше возможностей забить, и не один мяч, а три-четыре могли забить. Мне кажется, по делу победа», - цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».

Победа позволила казанскому клубу подняться на временное четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе подопечных Леонида Слуцкого сорок три очка после двадцати пяти туров, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачётных балла. «Рубин» одержал пять побед в последних шести матчах и включился в борьбу за еврокубки.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Юрий Дюпин
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