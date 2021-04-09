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Слуцкий: «Ростов» - команда очень эмоциональная, куражная»

09 Апреля 2021, 23:42,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Ростова».

«Ростов» - команда очень эмоциональная, куражная – представляет очень серьезную силу. Важная тяжелая игра за «шесть очков», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч между «Ростовом» и «Рубином» состоится завтра, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После двадцати четырёх туров казанцы занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одиннадцать зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Ростов, Леонид Слуцкий
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