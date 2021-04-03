Деспотович – тренеру «Сочи» после победы: «Федотов, как ты там?»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович после победы над «Сочи» со счётом 1:0 обратился к главному тренеру соперника Владимиру Федотову посредством своей странички в Instagram.

«Привет, Федотов. Как ты там? Я – Деспот, я – плохой», - написал футболист в «сториз».

Стоит отметить, что в своё время Джордже Деспотович выступал под руководством Владимира Федотова за «Оренбург».

На текущий момент «Рубин» располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет против «Ростова» на выезде. Игра пройдёт в субботу, десятого апреля.