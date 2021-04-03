Слуцкий не считает, что «Рубин» зависим от Кварацхелии

В субботу «Рубин» минимально обыграл на своём поле «Сочи». Автором единственного гола стал полузащитник Хвича Кварацхелия, за которым, если верить слухам, гоняются топовые клубы Европы.

На пресс-конференции тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил вопрос о том, зависит ли команда от Кварацхелии.

«Нет, конечно. У нас Деспот [Деспотович] забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки», - приводятся слова Слуцкого на сайте «Рубина».

При этом Слуцкий отметил, что некоторых футболистов его команды сложнее заменить, чем других.