​«Сочи» потерял Новосельцева в матче с «Рубином» из-за травмы

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03 Апреля 2021, 17:49,
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В субботу вечером «Сочи» проводит гостевой матч двадцать четвёртого тура чемпионата России против «Рубина». В начале второго тайма травму получил защитник сочинской команды Иван Новосельцев. Футболист не смог продолжать игру, поэтому тренерам гостей пришлось проводить замену в срочном порядке. Так, на футбольном поле появился Эммануэль Маммана.
Следить за ходом поединка между «Рубином» и «Сочи» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции. К шестидесятой минуте командам Леонида Слуцкого и Владимира Федотова не удалось размочить счёт на табло.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сочи, Иван Новосельцев