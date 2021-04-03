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​«Сочи» потерял Новосельцева в матче с «Рубином» из-за травмы

03 Апреля 2021, 17:49,

В субботу вечером «Сочи» проводит гостевой матч двадцать четвёртого тура чемпионата России против «Рубина». В начале второго тайма травму получил защитник сочинской команды Иван Новосельцев. Футболист не смог продолжать игру, поэтому тренерам гостей пришлось проводить замену в срочном порядке. Так, на футбольном поле появился Эммануэль Маммана.

Следить за ходом поединка между «Рубином» и «Сочи» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции. К шестидесятой минуте командам Леонида Слуцкого и Владимира Федотова не удалось размочить счёт на табло.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Иван Новосельцев
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