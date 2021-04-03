Деменко: «Очень хорош, конечно, Кварацхелия. Он вышел, и «Рубин» сразу прибавил по игре»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча 24-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Сочи» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«На самом деле была равная игра. Сложная и для «Рубина», и для «Сочи». Очень хорош, конечно, Кварацхелия. Он вышел, и «Рубин» сразу прибавил по игре. То, что он сделал на поле, говорит об уровне этого игрока.

Не думаю, что пауза на сборные сильно повлияла на игру. Да, может быть, какой-то игровой ритм чуть сбился. Многие тренеры говорят, что когда начинаются паузы, есть проблемы. Понятно с одной стороны, потому что весь состав вместе не тренируется. Но с другой стороны, если посмотреть сейчас на ребят, то они все физически готовы хорошо. Это говорит о том, что подготовка была хорошей», - сказал Деменко.