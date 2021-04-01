Слуцкий: «Сочи» - наверное, одна из самых организованных команд в Премьер-лиге»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями относительно предстоящего поединка против «Сочи», который состоится в Казани.

- «Сочи» - очень организованная команда и, наверное, одна из самых организованных команд в Премьер-лиге. [Команда Владимира Федотова] исповедует понятные принципы в каждом матче, которые очень хорошо работают. У них хорошие стандарты. Как и всегда, будет очень тяжелая игра, - сказал Слуцкий в видеоинтервью клубной пресс-службе казанцев.

«Рубин» и «Сочи» сыграют в субботу, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Казанцы делят седьмое место с «Ростовом», их соперник в трех очках впереди.