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Игроки «Сочи» получают зарплату с задержками

22 Марта 2021, 23:49,

В «Сочи» появились финансовые проблемы, и футболисты первой команды получают заработную плату с задержками. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В середине марта игрокам были выплачены средства за январь.

Сочинцы стали открытием текущего сезона и ведут борьбу за медали Премьер-лиги, на данный момент занимая четвёртую строчку в таблице Премьер-лиге с 40 зачётными баллами после 23 туров. Команда Владимира Федотова в 2021 году разгромила «Арсенал» и «Тамбов», поделила очки с «Ростовом» и уступила «Локомотиву».

Добавим, что это не первый подобный случай в лиге. Предполагается, что «Тамбов» из-за громадных финансовых проблем следующий сезон начнет в Профессиональный футбольной лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи
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