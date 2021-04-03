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Главный тренер «Сочи» Федотов не прилетел на матч с «Рубином»

03 Апреля 2021, 16:21,

Наставник «Сочи» Владимир Федотов не будет присутствовать на поединке против казанского «Рубина», который пройдет в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

В эфире телеканала «Матч ТВ» была озвучена информация, что специалист не прилетел в Казань из-за болезни.

Встреча между «Рубином» и «Сочи» состоится сегодня, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на «Евро-Футбол.ру».

Хозяева занимают восьмое место в таблице РПЛ, а гости находятся на четвертой строчке. Расстояние между клубами составляет три очка.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Сочи, Владимир Федотов
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