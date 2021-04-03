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​Красивый гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи»

03 Апреля 2021, 18:27,

В субботнем матче двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл «Сочи». Единственный гол в этом матче на свой счёт записал Хвича Кварацхелия, которого слухи активно связывают с интересом таких европейских топ-клубов, как «Милан», «Ювентус» и «Бавария». На семьдесят первой минуте поединка Хвича точно пробил из-за пределов штрафной площади.

«Рубин» набрал три очка и как минимум на несколько часов вырвался на четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем туре команде Леонида Слуцкого предстоит сразиться с «Ростовом». «Сочи», в свою очередь, ждёт битва с «Зенитом».

Протокол игры  
Рубин 1:0 Сочи
(1:0) Кварацхелия Хвича 71'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий   38' Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья   45' Абильдгор Оливер Макаров Денис Йевтич Дарко   80' (Зуев Александр (   80'   84') Мусаев Леон   62' (Шатов Олег (   62') Костюков Михаил   46' (Кварацхелия Хвича (   46') Деспотович Джордже
Запасные: Бакаев Солтмурад Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Меркулов Михаил Суриков Степан Бегич Сильвие
Заболотный Николай Новосельцев Иван   52' (Маммана Эмануэль (   52') Мевля Миха Миладинович Иван   90' Заика Кирилл   72' (Набиуллин Эльмир (   72') Нобоа Кристиан   3' Цаллагов Ибрагим   33' Терехов Сергей Бурмистров Никита   73' (Руденко Александр Александрович (   73') Юсупов Артур Заболотный Антон   57'
Запасные: Дуганджич Марко Прохин Данила Пруцев Данил Барсов Максим Адамов Денис
03 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Сочи, Хвича Кварацхелия
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