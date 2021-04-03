​Красивый гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи»

В субботнем матче двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл «Сочи». Единственный гол в этом матче на свой счёт записал Хвича Кварацхелия, которого слухи активно связывают с интересом таких европейских топ-клубов, как «Милан», «Ювентус» и «Бавария». На семьдесят первой минуте поединка Хвича точно пробил из-за пределов штрафной площади.

«Рубин» набрал три очка и как минимум на несколько часов вырвался на четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем туре команде Леонида Слуцкого предстоит сразиться с «Ростовом». «Сочи», в свою очередь, ждёт битва с «Зенитом».