​Красивый гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи»

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03 Апреля 2021, 18:27,
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В субботнем матче двадцать четвёртого тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл «Сочи». Единственный гол в этом матче на свой счёт записал Хвича Кварацхелия, которого слухи активно связывают с интересом таких европейских топ-клубов, как «Милан», «Ювентус» и «Бавария». На семьдесят первой минуте поединка Хвича точно пробил из-за пределов штрафной площади.
«Рубин» набрал три очка и как минимум на несколько часов вырвался на четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем туре команде Леонида Слуцкого предстоит сразиться с «Ростовом». «Сочи», в свою очередь, ждёт битва с «Зенитом».
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича 71'
Дюпин Юрий • Зотов Георгий • 38'Уремович Филип • Старфельт Карл • Самошников Илья • 45'Абильдгор Оливер • Макаров Денис • Йевтич Дарко 80' ( Зуев Александр ( 80' ) • 84'Мусаев Леон 62' ( Шатов Олег ( 62') • Костюков Михаил 46' ( Кварацхелия Хвича ( 46') • Деспотович Джордже
Запасные: Бакаев Солтмурад • Янович Никита • Игнатьев Иван • Медведев Никита • Меркулов Михаил • Суриков Степан • Бегич Сильвие
Заболотный Николай • Новосельцев Иван 52' ( Маммана Эмануэль ( 52') • Мевля Миха • Миладинович Иван • 90'Заика Кирилл 72' ( Набиуллин Эльмир ( 72') • Нобоа Кристиан • 3'Цаллагов Ибрагим • 33'Терехов Сергей • Бурмистров Никита 73' ( Руденко Александр Александрович ( 73') • Юсупов Артур • Заболотный Антон 57'
Запасные: Дуганджич Марко • Прохин Данила • Пруцев Данил • Барсов Максим • Адамов Денис
03 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Сочи, Хвича Кварацхелия