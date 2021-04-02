Агент: «У Мевли есть предложения из РПЛ»

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02 Апреля 2021, 19:28,
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Агент защитника «Сочи» Михи Мевли высказался о будущем своего клиента.
«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С «Сочи» продвижений не было», - цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».
Контракт 30-летнего словенского защитника с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Мевля сыграл двадцать четыре матча за российский клуб во всех турнирах и отметился тремся забитыми голами.
Мевля выступает в российской Премьер-лиге с 2016 года, за это время он успел поиграть за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В активе Михи тридцать семь матчей за сборную Словении.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сочи, Миха Мевля