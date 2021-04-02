Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «У Мевли есть предложения из РПЛ»

02 Апреля 2021, 19:28,

Агент защитника «Сочи» Михи Мевли высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С «Сочи» продвижений не было», - цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Контракт 30-летнего словенского защитника с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Мевля сыграл двадцать четыре матча за российский клуб во всех турнирах и отметился тремся забитыми голами.

Мевля выступает в российской Премьер-лиге с 2016 года, за это время он успел поиграть за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В активе Михи тридцать семь матчей за сборную Словении.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сочи, Миха Мевля
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола