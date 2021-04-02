Агент: «У Мевли есть предложения из РПЛ»

Агент защитника «Сочи» Михи Мевли высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С «Сочи» продвижений не было», - цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Контракт 30-летнего словенского защитника с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Мевля сыграл двадцать четыре матча за российский клуб во всех турнирах и отметился тремся забитыми голами.

Мевля выступает в российской Премьер-лиге с 2016 года, за это время он успел поиграть за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В активе Михи тридцать семь матчей за сборную Словении.