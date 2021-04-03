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Хвича снова решает: «Рубин» обыграл и догнал «Сочи»

03 Апреля 2021, 18:25,

В одном из весьма интересных матчей 24-го тура РПЛ казанский «Рубин» принимал «Сочи».

Протокол игры  
Рубин 1:0 Сочи
(1:0) Кварацхелия Хвича 71'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий   38' Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья   45' Абильдгор Оливер Макаров Денис Йевтич Дарко   80' (Зуев Александр (   80'   84') Мусаев Леон   62' (Шатов Олег (   62') Костюков Михаил   46' (Кварацхелия Хвича (   46') Деспотович Джордже
Запасные: Бакаев Солтмурад Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Меркулов Михаил Суриков Степан Бегич Сильвие
Заболотный Николай Новосельцев Иван   52' (Маммана Эмануэль (   52') Мевля Миха Миладинович Иван Заика Кирилл   72' (Набиуллин Эльмир (   72') Нобоа Кристиан   3' Цаллагов Ибрагим   33' Терехов Сергей Бурмистров Никита   73' (Руденко Александр Александрович (   73') Юсупов Артур Заболотный Антон   57'
Запасные: Дуганджич Марко Прохин Данила Пруцев Данил Барсов Максим Адамов Денис
03 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» вместе со своими звёздами Макаровым и Хвичей навёл в марте немало шороху, оставив не у дел «Спартак» и «Зенит». Команда Леонида Слуцкого удостоилась большого количества лестных отзывов и стала реальным претендентом на еврокубки. Только вот в последнем матче накануне перерыва на сборные казанцы проиграли дома «Химкам». Ну а «Сочи» в текущем сезоне изначально забрался в верхнюю часть таблицы и не собирается оттуда вываливаться.

В отчётном матче сочинцы не стали проявлять гостевую скромность и создали голевой момент уже по истечении полуминуты. Бурмистров коротко нашёл в чужой штрафной Юсупова, а тот ложным замахом убрал Уремовича и пальнул низом рядом с правой штангой. Казанцы ответили близким штрафным в исполнении Йевтича, когда мяч срикошетил от стенки на угловой.

Вскоре «барсы» разыграли домашней заготовкой свой корнер на левом фланге, и Антон Заболотный совсем чуть-чуть не достал до мяча головой, пытаясь замкнуть навес Терехова. Спустя несколько минут на очередную подачу слева неудачно откликнулся Бурмистров, а дальше хозяев реально выручил Дюпин, вытащив мощный выстрел Новосельцева в упор с левого полуфланга.

Первый тайм получился довольно боевым, обе команды были хорошо заряжены на борьбу. На 42-й минуте Антон Заболотный нормально так приложился с подступов к штрафной – Дюпин смахнул на угловой. В нападении, как кажется, получше действовали всё же гости. Наверное, поэтому Слуцкий и решился выпустить в перерыве Хвичу, который в первом тайме отдыхал после отлучки в сборную Грузии. Ну а визави Слуцкого Фоменко, подменявший приболевшего Федотова, был вынужден вскоре сделать замену вынужденную – травмировавшегося Новосельцева заменил Маммана.

Казанцы во втором тайме подсели, но «барсы» не воспользовались территориальным преимуществом, хотя отличный момент возник у Заики, превратившего в удар мимо створа доставку слева от Миладиновича. Затем хозяева придвинули игру к штрафной и были вознаграждены за это. На 72-й минуте Кварацхелия после углового прекрасно бахнул из-за пределов штрафной в правый угол (1:0).

Забитый гол вдохнул в «рубиновых» новые силы. В концовке они всё-таки прижались к своим воротам, но гости не создали моментов для ухода от поражения. А вот Хвича мог в добавленное время сделать дубль, однако пробил из штрафной в Николая Заболотного. Казанский клуб реабилитировался после домашнего проигрыша «Химкам» и набрал сорок очков, как раз догнав «Сочи» в таблице. Теперь среди недели черноморцев ожидает четвертьфинал Кубка против «Локомотива». Вопрос, сыграет ли там Новосельцев, заменённый в Казани из-за травмы.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
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