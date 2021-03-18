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Эдер и Крыховяк решают: «Локомотив» дожал «Уфу» Рахимова и Газизова и потеснил ЦСКА с третьего места

18 Марта 2021, 18:58,

Удачно заигравшие весной «железнодорожники» в 23-м туре чемпионата России отправились в Уфу.

Протокол игры  
Уфа 0:1 Локомотив Москва
    80' Крыховяк Гжегож (0:1)
Беленов Александр Морозов Григорий Плиев Константин   78' Табидзе Джемал Йокич Боян   17' Милетич Неманья   90' (Жамалетдинов Тимур (   90') Иванов Олег Бизоза Партфаит Мрзляк Филип Кротов Вячеслав   76' (Сысуев Дмитрий (   76') Урунов Остон
Запасные: Кукушкин Иван Комнен Андрич Шафинский Юрий Аликин Павел Никитин Алексей Дзантиев Олег Камилов Владислав Бауэр Мориц Голубев Артём
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Чорлука Ведран   46' (Лысцов Виталий (   46') Кастро Пабло Рыбус Мацей Куликов Даниил   61' (Смолов Фёдор (   61'   63') Мухин Максим Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат   85' (Магкеев Станислав (   85') Лисакович Виталий   53'   79' (Эдер Лопеш (   79'   87') Камано Франсуа   79' (Баринов Дмитрий (   79')
Запасные: Коченков Антон Титков Николай Мурило Серкейра Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Агеев Михаил
18 марта. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

Когда-то Рашид Рахимов был главным тренером «Локомотива», но ему не удалось проявить себя в топ-клубе. В «Ахмате» он потом проработал долго и со средними результатами, а в Уфе перед ним стоит задача давать результат здесь и сейчас, чтобы команда не вылетела в ФНЛ впервые в своей истории. Для визави Рахимова текущий сезон складывается неоднозначно. Николич не уберёг «железнодорожников» от значительного провала в конце прошлого года, но вот в 2021 году «Локомотив» стартовал ударно – четырьмя победами в четырёх матчах, в том числе над шедшими выше в турнирной таблице выше ЦСКА и «Сочи».

Гости изначально обозначили свои намерения играть от себя, первым номером. Но временами огрызалась и «Уфа». Ближе к голу до перерыва были «путейцы». На 11-й минуте Кротов с правого полуфланга из пределов штрафной пальнул в сетку с внешней стороны. На 26-й минуте Камано перспективно оказался прямо перед Беленовым, но не переиграл вратаря соперника. Вскоре Лисакович не попал в левый угол, замыкая прострел Крыховяка справа, и хозяева быстро ответили своим острым моментом. Олег Иванов пробивал на втором этаже наверняка с подачи Кротова, однако с ленточки мяч вынес головой Пабло. В компенсированное время тайма Жемалетдинов откликнулся в чужой штрафной на прострел справа от Живоглядова и упал после предполагаемого контакта с Табидзе. Главный судья Станислав Васильев лицезрел видеоповтор и пенальти не назначил. Ситуация была спорная, нарушение не просматривалось на сто процентов.

В начале второго тайма атакующий период удался «Уфа», но дальше инициатива вернулась к «Локомотиву», у которого Чорлука был заменён в перерыве по причине травмы на Лысцова. Гости с трудом что-то создавали у чужих ворот, и в надежде дожать соперника Николич выпустил Смолова. Тот на 79-й минуте ударил со штрафного и через рикошет от Плиева заработал угловой, перед которым на замену вышел Эдер. И как вовремя вышел! Рыбус навесил с корнера слева, Эдер скинул в район ленточки, и Крыховяк опередил Беленова, проткнув мяч в ворота (0:1).

Уфимцы под взором вернувшегося на пост гендиректора клуба Шамиля Газизова не сдались и прижали визитёров, но те выстояли. Как и в позапрошлом туре против «Арсенала», «Локомотив» решает ситуацию на выезде у аутсайдера ближе к концовке встречи. Приноровились «железнодорожники» дожимать своих оппонентов. Команда Марко Николича одержала четвёртую подряд победу в чемпионате и продлила общую выигрышную серию до пяти матчей. «Локомотив» догнал по очкам ЦСКА и потеснил «армейцев» с третьего места за счёт преимущества по личным встречам.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Локомотив Москва, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (2)
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0
nevr75
18 Марта 2021, 19:05

С победой!!!!! Уфа традиционно для нас тяжелый соперник, но вытащили!!!!

1
Дарт Уилфред
18 Марта 2021, 19:01

Отлично!! На характере, мужики вытащили матч. Как судейка ни старался. Всех с победой и выходом на 3 место!!!!

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