Эдер и Крыховяк решают: «Локомотив» дожал «Уфу» Рахимова и Газизова и потеснил ЦСКА с третьего места

Удачно заигравшие весной «железнодорожники» в 23-м туре чемпионата России отправились в Уфу.

Когда-то Рашид Рахимов был главным тренером «Локомотива», но ему не удалось проявить себя в топ-клубе. В «Ахмате» он потом проработал долго и со средними результатами, а в Уфе перед ним стоит задача давать результат здесь и сейчас, чтобы команда не вылетела в ФНЛ впервые в своей истории. Для визави Рахимова текущий сезон складывается неоднозначно. Николич не уберёг «железнодорожников» от значительного провала в конце прошлого года, но вот в 2021 году «Локомотив» стартовал ударно – четырьмя победами в четырёх матчах, в том числе над шедшими выше в турнирной таблице выше ЦСКА и «Сочи».

Гости изначально обозначили свои намерения играть от себя, первым номером. Но временами огрызалась и «Уфа». Ближе к голу до перерыва были «путейцы». На 11-й минуте Кротов с правого полуфланга из пределов штрафной пальнул в сетку с внешней стороны. На 26-й минуте Камано перспективно оказался прямо перед Беленовым, но не переиграл вратаря соперника. Вскоре Лисакович не попал в левый угол, замыкая прострел Крыховяка справа, и хозяева быстро ответили своим острым моментом. Олег Иванов пробивал на втором этаже наверняка с подачи Кротова, однако с ленточки мяч вынес головой Пабло. В компенсированное время тайма Жемалетдинов откликнулся в чужой штрафной на прострел справа от Живоглядова и упал после предполагаемого контакта с Табидзе. Главный судья Станислав Васильев лицезрел видеоповтор и пенальти не назначил. Ситуация была спорная, нарушение не просматривалось на сто процентов.

В начале второго тайма атакующий период удался «Уфа», но дальше инициатива вернулась к «Локомотиву», у которого Чорлука был заменён в перерыве по причине травмы на Лысцова. Гости с трудом что-то создавали у чужих ворот, и в надежде дожать соперника Николич выпустил Смолова. Тот на 79-й минуте ударил со штрафного и через рикошет от Плиева заработал угловой, перед которым на замену вышел Эдер. И как вовремя вышел! Рыбус навесил с корнера слева, Эдер скинул в район ленточки, и Крыховяк опередил Беленова, проткнув мяч в ворота (0:1).

Уфимцы под взором вернувшегося на пост гендиректора клуба Шамиля Газизова не сдались и прижали визитёров, но те выстояли. Как и в позапрошлом туре против «Арсенала», «Локомотив» решает ситуацию на выезде у аутсайдера ближе к концовке встречи. Приноровились «железнодорожники» дожимать своих оппонентов. Команда Марко Николича одержала четвёртую подряд победу в чемпионате и продлила общую выигрышную серию до пяти матчей. «Локомотив» догнал по очкам ЦСКА и потеснил «армейцев» с третьего места за счёт преимущества по личным встречам.

Кирилл Иванцов