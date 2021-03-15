Маньяков: Иосифов меняет тепличные условия «Локомотива» на европейскую лигу»

Агент Александр Маньяков раскрыл некоторые подробности готовящегося перехода хавбека «Локомотива» Никиты Иосифова в «Вильярреал».

- Сейчас он отказывается от нового контракта и меняет тепличные условия на европейскую лигу, где нужно заново всё доказывать, - написал агент об Иосифове в «Телеграме».

Александр Маньяков отметил, что 19-летний игрок не намерен подписывать новый договор с «железнодорожниками», при этом «жёлтая субмарина» не готова соперничать с «Локомотивом» по предложенным условиям. При этом агент уверен, что трансферы такого рода пойдут на пользу российскому футболу.