Маньяков: Иосифов меняет тепличные условия «Локомотива» на европейскую лигу»

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15 Марта 2021, 20:24,
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Агент Александр Маньяков раскрыл некоторые подробности готовящегося перехода хавбека «Локомотива» Никиты Иосифова в «Вильярреал».
- Сейчас он отказывается от нового контракта и меняет тепличные условия на европейскую лигу, где нужно заново всё доказывать, - написал агент об Иосифове в «Телеграме».
Александр Маньяков отметил, что 19-летний игрок не намерен подписывать новый договор с «железнодорожниками», при этом «жёлтая субмарина» не готова соперничать с «Локомотивом» по предложенным условиям. При этом агент уверен, что трансферы такого рода пойдут на пользу российскому футболу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Вильярреал, Александр Маньяков, Никита Иосифов