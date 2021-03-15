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Маньяков: Иосифов меняет тепличные условия «Локомотива» на европейскую лигу»

15 Марта 2021, 20:24,

Агент Александр Маньяков раскрыл некоторые подробности готовящегося перехода хавбека «Локомотива» Никиты Иосифова в  «Вильярреал».

- Сейчас он отказывается от нового контракта и меняет тепличные условия на европейскую лигу, где нужно заново всё доказывать, - написал агент об Иосифове в «Телеграме».

Александр Маньяков отметил, что 19-летний игрок не намерен подписывать новый договор с «железнодорожниками», при этом «жёлтая субмарина» не готова соперничать с «Локомотивом» по предложенным условиям. При этом агент уверен, что трансферы такого рода пойдут на пользу российскому футболу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Вильярреал, Александр Маньяков, Никита Иосифов
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