Николич: «Всегда очень трудно играть против команд, которые бьются за выживание»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- После четырех побед в четырех матчах настроение в команде хорошее. Сегодня важный матч в этой части сезона. Я думаю, что всегда очень трудно играть против команд, которые бьются за выживание. Так получилось, что сегодня будет сложная игра. «Уфа» - хорошая команда. Я уверен и знаю на 100%, что они отдадут все силы для того, чтобы проявить себя сегодня с лучшей стороны. Мы должны ответить профессиональным хорошим отношением и желанием. У нас не может быть его на 1% меньше, чем у соперника сегодня. Это самое важное, что я хочу увидеть сегодня.