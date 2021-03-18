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Николич: «Всегда очень трудно играть против команд, которые бьются за выживание»

18 Марта 2021, 16:58,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- После четырех побед в четырех матчах настроение в команде хорошее. Сегодня важный матч в этой части сезона. Я думаю, что всегда очень трудно играть против команд, которые бьются за выживание. Так получилось, что сегодня будет сложная игра. «Уфа» - хорошая команда. Я уверен и знаю на 100%, что они отдадут все силы для того, чтобы проявить себя сегодня  с лучшей стороны. Мы должны ответить профессиональным хорошим отношением и желанием. У нас не может быть его на 1% меньше, чем у соперника сегодня. Это самое важное, что я хочу увидеть сегодня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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