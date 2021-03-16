Первые слова Газизова после возвращения в «Уфу»

Шамиль Газизов в интервью «Спорт-экспресс» прокомментировал свое возвращение на пост гендиректора «Уфы».

«Я принял предложение, потому что родной клуб сейчас не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперед. Вместе будем выходить из сложной ситуации», - заявил руководитель.

Напомним, что Газизов покинул уфимский клуб летом прошлого года ради работы в московском «Спартаке». Функционер занял пост генерального директора «красно-белых», однако проработал в столичном клубе лишь до декабря.

По итогам 22 туров российской Премьер-лиги уфимская команда занимает 15 строчку в турнирной таблице. Ближайший матч «Уфа» проведет на своем поле против московского «Локомотива».