Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Локомотив» объявил состав на матч с «Уфой»

18 Марта 2021, 15:50,

Программу четверга в двадцать третьем туре российского чемпионата откроет поединок между «Уфой» и «Локомотивом».

Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Встреча между «Уфой» и «Локомотивом» начнётся в пять часов вечера по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в трансляции в текстовом формате на LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» после возобновления чемпионата только побеждал и поднялся на четвёртое место в таблице. «Уфа» же располагается в зоне прямого вылета из РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Уфа
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