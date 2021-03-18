​«Локомотив» объявил состав на матч с «Уфой»

Программу четверга в двадцать третьем туре российского чемпионата откроет поединок между «Уфой» и «Локомотивом».

Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Встреча между «Уфой» и «Локомотивом» начнётся в пять часов вечера по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в трансляции в текстовом формате на LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» после возобновления чемпионата только побеждал и поднялся на четвёртое место в таблице. «Уфа» же располагается в зоне прямого вылета из РПЛ.