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Николич отрицает наличие конфликта с Рахимовым

18 Марта 2021, 20:18,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:0).

- Насколько важная победа для вас, и насколько она тяжелая?

- Хочу поздравить команду с победой. Очень важные три очка, очень важные. Футболисты - молодцы, выиграли пять матчей подряд во второй части сезона, сделав хороший шаг перед последним этапом сезона, который начнется после международного перерыва. Трудно здесь играть. Я очень доволен, что мы набрали здесь три очка.

- В конце первого тайма у вас произошел словесный спор с Рашидом Рахимовым. Что у вас были за разногласия?

- Нет. Мы хорошие друзья. Ничего не было.

- Вы выпустили Живоглядова в стартовом составе. Учитывали, что он пару лет назад он играл в «Уфе» и знает команду?

- Дима - хороший игрок, он получил травму на сборах и сломал кость, долго не тренировался. Рыбчинский тоже хорошо играл, но получил четвертую карточку и не мог играть сегодня Живоглядов хорошо делал свою работу.

- Какая травма у Ведрана Чорлуки?

- Я надеюсь, не очень серьезная, надо посмотреть через пару дней.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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