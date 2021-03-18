Рахимов: «Не реализовали три-четыре неплохих момента, зато сделали подарок в конце игры»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:1).

- Сегодня неожиданный состав появился в линии нападения, как можете оценить игру, понравилась ли вам вообще игра команды в атаке?

- Мы прекрасно понимали, что «Локомотив» - такая команда, которая любит пространство. Если это пространство дать, то они очень опасные, поэтому мы решили встречать соперника еще ниже. У нас многое получалось, мы создали много моментов, которых, в принципе, у соперника много не было, потому что не было зон. Мы создали три-четыре неплохих момента, но их не реализовали. Зато сделали подарок в конце игры.

- Вы первую замену сделали на 74-й минуте. Какая была задача у Дмитрия Сысуева, и почему долго не делали замен?

- Потому что, в принципе, все выглядели неплохо. Единственное, что были фазы, когда мы не цеплялись за мяч. Как только нам удавалось, создавали моменты у ворот соперника. Поэтому ломать не очень хотелось. Те, кто заслуживал играть, они играли. Если сравнивать две игры, которые у нас были дома, это два разных матча.

- Сейчас у «Уфы» будет большой перерыв. На руку ли это вашей команде?

- Да, я считаю, что он на руку. Нам надо работать.