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Рахимов: «Возвращение Газизова - это правильное решение. И его можно было сделать раньше»

18 Марта 2021, 17:05,

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, как восстанавливались психологически прежде всего после нелегкого поединка с «Рубином».

- Нужно было быстро проанализировать эту игру. Мы обратили внимание на многие моменты. Естественно, надо быстрее забыть, потому что есть возможность постараться исправить многие ошибки, которые были в той игре. Соперник, естественно, сегодня достаточно серьезный, который имеет четыре победы подряд и уверенность в своих силах в любом случае нам надо пытаться найти свою игру. Отсюда и достаточно много изменений в составе.

- Сегодня центр поля претерпел особенно большие изменения. Можно ли его назвать экспериментальным, учитывая, что вместе не играли эти футболисты?

- Экспериментальным я бы не стал называть, все-таки мы пробовали работать вместе. По техническому оснащению и скорости они достаточно мобильные. Мы на эти моменты обратили внимание, потому что «Локомотив» играет в середине поля достаточно быстро.

- Шамиль Газизов был утвержден недавно генеральным директором официально. Это способно дать команде новый импульс?

- Это должно дать, потому что это человек, который много переживает и многое делает для клуба. Естественно, сидеть, принимать участие и сидеть немного в стороне он не хочет. Я считаю, что это правильное решение. И его можно было сделать раньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Шамиль Газизов, Рашид Рахимов
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