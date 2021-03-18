​Чорлука получил травму в матче с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в игре российского чемпионата против «Уфы». Хорватский футболист почувствовал боль в конце первого тайма, но смог доиграть последние несколько минут до перерыва. После этого капитан «железнодорожников» был заменён.

Тридцатипятилетний Ведран Чорлука находится в отличной форме, поэтому его потенциальная потеря на какой-то срок может стать для «Локомотива» серьёзным ударом.

Ведран Чорлука выступает за московский клуб с лета 2012 года. «Железнодорожники» приобрели хорватского футболиста у «Тоттенхэма».