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​Чорлука получил травму в матче с «Уфой»

18 Марта 2021, 18:34,

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в игре российского чемпионата против «Уфы». Хорватский футболист почувствовал боль в конце первого тайма, но смог доиграть последние несколько минут до перерыва. После этого капитан «железнодорожников» был заменён.

Тридцатипятилетний Ведран Чорлука находится в отличной форме, поэтому его потенциальная потеря на какой-то срок может стать для «Локомотива» серьёзным ударом.

Ведран Чорлука выступает за московский клуб с лета 2012 года. «Железнодорожники» приобрели хорватского футболиста у «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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