​«Уфа» может принять «Локомотив» при полном стадионе

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о повышенной готовности. Изменения позволяют «Уфе» проводить матчи с заполнением трибун на сто процентов с соблюдением необходимых санитарных мер.

Ближайшая домашняя игра уфимцев состоится уже в четверг, восемнадцатого марта. В этот день команда примет «Локомотив» в рамках двадцать третьего игрового дня российского чемпионата.

На текущий момент «Уфа» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне прямого вылета. От тульского «Арсенала», находящегося на строчку выше в зоне стыковых игр, уфимцы отстают на три зачётных балла.