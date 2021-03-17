​«Уфа» может принять «Локомотив» при полном стадионе

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17 Марта 2021, 14:44,
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Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о повышенной готовности. Изменения позволяют «Уфе» проводить матчи с заполнением трибун на сто процентов с соблюдением необходимых санитарных мер.
Ближайшая домашняя игра уфимцев состоится уже в четверг, восемнадцатого марта. В этот день команда примет «Локомотив» в рамках двадцать третьего игрового дня российского чемпионата.
На текущий момент «Уфа» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне прямого вылета. От тульского «Арсенала», находящегося на строчку выше в зоне стыковых игр, уфимцы отстают на три зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа