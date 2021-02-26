Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хацкевич: «С составом мы не угадали, но в перерыве сделали замены»

26 Февраля 2021, 21:28,

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем залог успеха сегодня? В чем причина преображения команды в перерыве?

- Все-таки тяжело со сборов выходить. И с составом мы не угадали, но в перерыве сделали замены. Они оказались ключевыми. Очень здорово Кипиани вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандартного положения. Плюс во втором голе, который мы забивали, достаточно активно сыграли на чужой половине поля. По качеству игры, когда довлеет результат, то немножко, оно неудовлетворительное.

- Как вам соперник? Многим казалось, что «Тамбов» будет поставщиков очков в весенней части?

- Ребята молодцы. Пока у них были силы, они оказывали давление  на наши ворота, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы попросили больше контролировать мяч, оставить команду «Тамбова» без мяча. Понятно, что у них функциональное состояние неважное.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола