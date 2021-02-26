Хацкевич: «С составом мы не угадали, но в перерыве сделали замены»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем залог успеха сегодня? В чем причина преображения команды в перерыве?

- Все-таки тяжело со сборов выходить. И с составом мы не угадали, но в перерыве сделали замены. Они оказались ключевыми. Очень здорово Кипиани вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандартного положения. Плюс во втором голе, который мы забивали, достаточно активно сыграли на чужой половине поля. По качеству игры, когда довлеет результат, то немножко, оно неудовлетворительное.

- Как вам соперник? Многим казалось, что «Тамбов» будет поставщиков очков в весенней части?

- Ребята молодцы. Пока у них были силы, они оказывали давление на наши ворота, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы попросили больше контролировать мяч, оставить команду «Тамбова» без мяча. Понятно, что у них функциональное состояние неважное.