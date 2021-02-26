Худяков – о поражении от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Ротора» (1:3) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», - цитирует Худякова sport24.

Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности, клуб находился на грани снятия с чемпионата.

После двадцати туров тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать зачетных баллов. У идущего четырнадцатым тульского «Арсенала» на одно очко больше.