Худяков – о поражении от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть»

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26 Февраля 2021, 21:45,
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Ротора» (1:3) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.
«Прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», - цитирует Худякова sport24.
Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности, клуб находился на грани снятия с чемпионата.
После двадцати туров тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать зачетных баллов. У идущего четырнадцатым тульского «Арсенала» на одно очко больше.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тамбов, Павел Худяков