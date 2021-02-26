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Первушин: «Ротор» понимал, что нас надолго не хватит»

26 Февраля 2021, 21:22,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему получилось два разных тайма?

- Наверное, это объяснимо, потому что уровень готовности такой. Ребята уже молодцы, что 45 минут выдерживают. По сравнению с первой игрой, содержание уже появляется. Позитивный момент все равно есть, потому что был нормальный второй тайм. А второй - будем готовиться и повышать.

- Ожидали, что соперник так мощно включится сразу после перерыва?

- Ожидали. Было понятно и предсказуемо, что они понимали, что нас надолго не хватит. В принципе, может быть, такой план на игру и был.

- Какой-то оптимизм можете отметить в игре команды?

- Конечно. Я уже сказал, что содержание какое-то появляется. Первый тайм можем занеси себе в актив.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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