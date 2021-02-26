Волевая победа «Ротора» в стартовом матче 2021 года в РПЛ - видео

В пятницу состоялся долгожданный рестарт сезона в РПЛ матчем между «Тамбовом» и «Ротором», которые ведут борьбу за выживание. Первый тайм достаточно хорошо провела команда Сергея Первушина, которая, по его словам, провела вместе всего три тренировки, а некоторые игроки еще даже не подъехали. В концовке стартовой половины встречи «Тамбов» открыл счет, первый гол 2021 года в Премьер-лиге в активе Артёма Архипова.

После перерыва на поле вышел совсем другой «Ротор» как по игре, так и по футболистам, так как тренер в перерыве сделал три перестановки, и они сработали. Николай Кипиани принял активное участие в трёх голах «Ротора» и помог своей команде вырвать победу (3:1).

Все лучшие моменты этого поединка представлены ниже.