Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Волевая победа «Ротора» в стартовом матче 2021 года в РПЛ - видео

26 Февраля 2021, 21:36,

В пятницу состоялся долгожданный рестарт сезона в РПЛ матчем между «Тамбовом» и «Ротором», которые ведут борьбу за выживание. Первый тайм достаточно хорошо провела команда Сергея Первушина, которая, по его словам, провела вместе всего три тренировки, а некоторые игроки еще даже не подъехали. В концовке стартовой половины встречи «Тамбов» открыл счет, первый гол  2021 года в Премьер-лиге в активе Артёма Архипова.

После перерыва на поле вышел совсем другой «Ротор» как по игре, так и по футболистам, так как тренер в перерыве сделал три перестановки, и они сработали. Николай Кипиани принял активное участие в трёх голах «Ротора» и помог своей команде вырвать победу (3:1).

Все лучшие моменты этого поединка представлены ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Ротор
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