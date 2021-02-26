Первушин: «С ребятами провели три тренировки, они между собой познакомились»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы в процессе комплектования. Сейчас у нас после кубковой игры было четыре дня, чтобы кого-то заявить, поэтому этим долго занимались. С ребятами провели три тренировки, они между собой познакомились, еще не доехала к нам пара новичков, которые приедут в понедельник. Поэтому собрали команду и этим составом будем наигрываться и продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

- Что ожидаете от сегодняшней игры?

- Хотелось бы избежать ошибок, которые допустили в прошлой игре. Провели тренировки и разбор ошибок, хотелось бы, чтобы их было меньше. Сегодня будут новички в стартовом составе, чтобы они проявили себя, а ребята, которые выходили с «Локомотивом», дали нам понимание, что мы на правильном пути.