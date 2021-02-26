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Худяков – о том, что матч с «Ротором» носил договорной характер: «Чушь собачья!»

26 Февраля 2021, 22:40,

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг слухи о том, что матч двадцатого тура российской Премьер-лиги с «Ротором» (1:3) носил договорной характер.

«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе», - приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тамбовчане испытывают финансовые трудности. После двадцати туров в активе «Тамбова» тринадцать очков и последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

В воскресенье, 7 марта, клуб Худякова сыграет на выезде против московского «Динамо», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тамбов, Ротор, Павел Худяков
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