Худяков – о том, что матч с «Ротором» носил договорной характер: «Чушь собачья!»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг слухи о том, что матч двадцатого тура российской Премьер-лиги с «Ротором» (1:3) носил договорной характер.

«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе», - приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тамбовчане испытывают финансовые трудности. После двадцати туров в активе «Тамбова» тринадцать очков и последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

В воскресенье, 7 марта, клуб Худякова сыграет на выезде против московского «Динамо», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.