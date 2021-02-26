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«Тамбов» и «Ротор» сыграют без офсайдных линий ВАР

26 Февраля 2021, 17:10,

В пятницу возобновляется чемпионат России по футболу матчем между «Тамбовом» и «Ротором», который состоится в Саранске и начнется в 19:00 мск. К сожалению, непогода повлияла на технические особенности системы ВАР, и из-за снегопада сегодня не будет функционировать опция проверки офсайдных решений арбитров.  Остальные возможности системы ВАР должны быть задействованы в полной мере.

В российских реалиях в зимний период отсутствие ВАР при проверке офсайдных линий - привычное дело. Подобное уже случалось в текущем году в Кубке России.

На субботу запланировано проведение еще четырех матчей 20-го тура РПЛ, на воскресенье - трех.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Ротор
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