«Тамбов» и «Ротор» сыграют без офсайдных линий ВАР

В пятницу возобновляется чемпионат России по футболу матчем между «Тамбовом» и «Ротором», который состоится в Саранске и начнется в 19:00 мск. К сожалению, непогода повлияла на технические особенности системы ВАР, и из-за снегопада сегодня не будет функционировать опция проверки офсайдных решений арбитров. Остальные возможности системы ВАР должны быть задействованы в полной мере.

В российских реалиях в зимний период отсутствие ВАР при проверке офсайдных линий - привычное дело. Подобное уже случалось в текущем году в Кубке России.

На субботу запланировано проведение еще четырех матчей 20-го тура РПЛ, на воскресенье - трех.