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Хацкевич: «Мы на сегодняшний момент достаточно неплохо укомплектованы»

26 Февраля 2021, 19:10,

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, сборы прошли достаточно продуктивно, но все равно всё покажут первые игры. Что касается трансферов, мы укрепились достаточно квалифицированными футболистами, которые имеют опыт выступления за свои национальные сборные. Плюс ребята фактически боролись за чемпионство в своей команде, плюс это международный опыт европейских игр. Я считаю, что мы  на сегодняшний момент достаточно неплохо укомплектованы.

- Как оцените потери, которые потерпела команда в преддверии первой встречи?

- Потери? Кадровые? В принципе, только  у нас Джови не сможет принять участие в этом матче. С Юрой Логвиненко они остались в Турции. Все остальные ребята, которые работали на сборе, сегодня вместе с нами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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