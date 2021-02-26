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Кипиани: «Смена обстановки, погода совсем другая, поле тяжелое. Я вышел и было тяжело»

26 Февраля 2021, 21:11,

Лучший футболист матча «Тамбов» - «Ротор» (1:3) Николай Кипиани поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Две результативные передачи и гол, это всего за 45 минут. С каким персональным заданием вы выходили на поле, что у вас так  все получилось?

- Как такового персонального задания не было, просто я и сам понимал, что надо выходить и немного менять игру, потому что результат нас не устраивал. Отдавался на 100% и так получилось, что помог команде заработать три очка.

- Тем не менее, игра команды преобразилась после перерыва. Что в раздевалке происходило? Может быть, были какие-то конкретные коррективы?

- Да нет, за первый тайм, мне кажется, прилетели совсем недавно, два дня назад. Смена обстановки, погода совсем другая, поле тяжелое. Я вышел и было тяжело. Команда привыкала, а во втором тайме, мне кажется, все уже привыкли более-менее. Игра уже пошла, как мы планировали.

- У «Ротора» серия из трех побед. Значит ли это, что поймали вы такую победную волну?

- Конечно, когда ты пообедаешь, приходит вера в себя, увереннее выходишь на каждую игру. Конечно, это помогает. Я думаю, дальше у нас еще больше побед будет. Я на это очень надеюсь.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Николай Кипиани
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