Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Тамбов» выиграл первый тайм у «Ротора», но провалил второй

26 Февраля 2021, 20:54,

В пятницу возобновилась Премьер-лига результативным матчем аутсайдеров.

Протокол игры  
Тамбов 1:3 Ротор
(1:0) Архипов Артём 41'    
    54' Гигашвили Зураб (1:1)
    58' Понсе Андрес (1:2)
    71' Кипиани Николай (1:3)
Рыжиков Сергей Гигашвили Зураб Шахов Виталий Денисов Александр   18' (Алиев Азер (   18') Карапузов Владислав Бавин Юрий Васиев Фархад Кабахидзе Владимир   59' (Климов Кирилл (   59') Дроздов Никита   69' (Чабанов Евгений (   69') Архипов Артём   69' (Терехов Антон (   69') Минаев Роман   59' (Аванесян Тигран (   59'   90')
Запасные: Тошевски Давид Ахмаев Саид-Али Герман Дмитрий Сямук Родион Еркин Александр
Чондрич Йосип Макаров Сергей Кожемякин Олег Байрыев Азат   9' Шомко Дмитрий Песегов Евгений Алейник Олег   46' (Муллин Камиль (   46') Серченков Сергей   46' (Кипиани Николай (   46') Давиташвили Зурико Щёткин Алексей   46' (Жигулёв Илья (   46'   56') Понсе Андрес   85' (Маевский Иван (   85')
Запасные: Арабидзе Георгий Медведь Владимир Гогуа Седрик Степанов Данил Репин Никита Кверквелия Соломон Обухов Игорь
26 февраля. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).

Собранный с миру по нитке «Тамбов»  в Саранске играл против «Ротора» и был сильнее в первом тайме благодаря голу Артёма Архипова, который замкнул навес с левого фланга, направив мяч в ближний угол ворот. После перерыва всё встало на свои места. Сначала после подачи во вратарскую «Тамбова» Зураб Гигашвили срезал мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты Андрес Понсе пробил точно головой в дальнюю часть ворот после кросса Николая Кипиани, который на 73-й минуте и сам стал автором гола, добавив мяч в сетку после сэйва Сергея Рыжикова.

«Ротор» победил в третьем матче кряду и вышел на чистое 13-е место с отставанием от безопасной части таблицы в четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Ротор
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