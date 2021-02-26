«Тамбов» выиграл первый тайм у «Ротора», но провалил второй

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26 Февраля 2021, 20:54,
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В пятницу возобновилась Премьер-лига результативным матчем аутсайдеров.
Протокол игры
|(1:0) Архипов Артём 41'
|54' Гигашвили Зураб (1:1)
|58' Понсе Андрес (1:2)
|71' Кипиани Николай (1:3)
Рыжиков Сергей • Гигашвили Зураб • Шахов Виталий • Денисов Александр 18' ( Алиев Азер ( 18') • Карапузов Владислав • Бавин Юрий • Васиев Фархад • Кабахидзе Владимир 59' ( Климов Кирилл ( 59') • Дроздов Никита 69' ( Чабанов Евгений ( 69') • Архипов Артём 69' ( Терехов Антон ( 69') • Минаев Роман 59' ( Аванесян Тигран ( 59' ) 90'
Запасные: Тошевски Давид • Ахмаев Саид-Али • Герман Дмитрий • Сямук Родион • Еркин Александр
Чондрич Йосип • Макаров Сергей • Кожемякин Олег • Байрыев Азат • 9'Шомко Дмитрий • Песегов Евгений • Алейник Олег 46' ( Муллин Камиль ( 46') • Серченков Сергей 46' ( Кипиани Николай ( 46') • Давиташвили Зурико • Щёткин Алексей 46' ( Жигулёв Илья ( 46' ) • 56'Понсе Андрес 85' ( Маевский Иван ( 85')
Запасные: Арабидзе Георгий • Медведь Владимир • Гогуа Седрик • Степанов Данил • Репин Никита • Кверквелия Соломон • Обухов Игорь
26 февраля. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).
Собранный с миру по нитке «Тамбов» в Саранске играл против «Ротора» и был сильнее в первом тайме благодаря голу Артёма Архипова, который замкнул навес с левого фланга, направив мяч в ближний угол ворот. После перерыва всё встало на свои места. Сначала после подачи во вратарскую «Тамбова» Зураб Гигашвили срезал мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты Андрес Понсе пробил точно головой в дальнюю часть ворот после кросса Николая Кипиани, который на 73-й минуте и сам стал автором гола, добавив мяч в сетку после сэйва Сергея Рыжикова.
«Ротор» победил в третьем матче кряду и вышел на чистое 13-е место с отставанием от безопасной части таблицы в четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов, Ротор