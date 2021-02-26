«Тамбов» выиграл первый тайм у «Ротора», но провалил второй

В пятницу возобновилась Премьер-лига результативным матчем аутсайдеров.

Собранный с миру по нитке «Тамбов» в Саранске играл против «Ротора» и был сильнее в первом тайме благодаря голу Артёма Архипова, который замкнул навес с левого фланга, направив мяч в ближний угол ворот. После перерыва всё встало на свои места. Сначала после подачи во вратарскую «Тамбова» Зураб Гигашвили срезал мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты Андрес Понсе пробил точно головой в дальнюю часть ворот после кросса Николая Кипиани, который на 73-й минуте и сам стал автором гола, добавив мяч в сетку после сэйва Сергея Рыжикова.

«Ротор» победил в третьем матче кряду и вышел на чистое 13-е место с отставанием от безопасной части таблицы в четыре очка.