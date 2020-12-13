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Первушин: «До последнего думали, что какой-то контакт состоится со стороны Тамбовской области»

13 Декабря 2020, 17:24,

Global Look Press

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:1) уделил время ответам на вопросы о бастующих футболистах.

- Акция бастующих футболистов продолжилась. Как близко к дате матча вы узнали, на кого можете рассчитывать, а на кого нет?

- Ждали до последнего, думали, что какой-то контакт состоится со стороны Тамбовской области. Этого контакта не было, поэтому до последнего ждали, все ребята готовятся. Тренируются все в общей группе. Вчера вечером и сегодня с утра понимали, кто будет играть, а кто не будет. Плюс опять же повлияло отсутствие у нас Германа Онугхи, Никиты Чичерина, у которых мышечные повреждения, потому что они сейчас хорошо выглядят.

- Как вы находите мотивацию и настраиваете футболистов на тренировки и такие матчи?

- К счастью для нас мы еще находим и по большому счету, по самоотдаче и желанию выиграть, нет претензий к ребятам и по предыдущей игре, и по сегодняшней. Молодцы, они выдержали. Сейчас зашел в раздевалку, поблагодарил за игру. Видно, что отдали все силы.

- Объясните замены, почему из заявки вышли именно Шляков и Каплиенко?

- Потому что у нас же ребята бастуют, которые были еще с прошлого чемпионата. Там долг у нас тянутся с прошлого года. Шляков был в аренде в Хабаровске,  а Каплиенко у нас приехал в январе с тбилисского «Динамо». С ними состоялся разговор, и ребята естественно хотят играть. Мы понимали, что у нас больше и замен то нет ввиду выбывших Онугхи  и Чичерина, поэтому они вышли сегодня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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