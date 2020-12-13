«Рубин» показал состояние поля перед игрой с «Тамбовом»

Воскресную программу матчей восемнадцатого тура чемпионата России в Саранске откроют «Тамбов» и «Рубин». Пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фото и видео, показав состояние футбольного поля. Один из футболистов «рубиновых», комментируя состояние газона, сказал: «А коньки выдадут?».

Ранее стало известно, что игра пройдёт без использования офсайдных линий ВАР, поскольку из-за погоды работники стадиона вовремя не нанесли разметку. Откалибровать линии в итоге не удалось.

Следить за матчем «Тамбов» - «Рубин» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.