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Первушин: «Поблагодарил ребят за самоотдачу, они молодцы и выжимают из себя всё, что есть»

13 Декабря 2020, 16:16,

Global Look Press

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Рубином» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ребята сейчас действуют на максимуме своих возможностей, в концовке уже и погодные условия, и поле тяжелое, подустали. Но опять же нам не хватило пары замен, а так ребят поблагодарил за самоотдачу, они молодцы и выжимают из себя все, что есть. Понятно, что есть какие-то технико-тактические ошибки, но мы сейчас все это опускаем на второй план. Самое главное для нас - самоотдача и желание победить. Сегодня оно было. К сожалению, назначили пенальти и отменили его. Не смогли набрать одно очко.

- По поводу этого эпизода и решения что можете сказать?

- Судья ставит и сам отменяет. Надо посмотреть, что там было. Сейчас у нас много человек, которые смотрят, наверное, что-то видели, что позволило отменить пенальти.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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