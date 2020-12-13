Слуцкий: «Был уверен, что если судья пойдёт смотреть эпизод, то отменит пенальти»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему этот матч получился таким сложным?

- Ожидали, конечно, потому что у нас еще не было простых матчей и не будет никогда. Потому что сложные погодные условия, и конец сезона накладывает отпечаток, очень разные состояния, потому что у нас кто-то возвращается в общую группу, кто-то дольше находится. Плюс всегда, когда играешь с таким соперником, как» «Тамбов» сегодня, которому нечего терять, играют футболисты, понимая, что их не заменят, что им представился шанс, всегда тяжело.

- Какие чувства испытывали в эпизоде, когда сначала назначили пенальти в ворота «Рубина», а потом отменили?

- Я был уверен, что если он пойдет смотреть эпизод, то отменит пенальти. Потому что со своего места я очень четко по диагонали видел этот эпизод и механику момента, был уверен, что он отменит свое решение.