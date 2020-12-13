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Привет из 90-х: «Рубин» Слуцкого победил бойкотный «Тамбов» за счёт спорного гола

13 Декабря 2020, 15:53,

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«Тамбов», у которого аховая ситуация с финансами, принимал в Саранске «Рубин».

Протокол игры  
Тамбов 0:1 Рубин
    20' Самошников Илья (0:1)
Рыжиков Сергей Володько Максим   45' Гигашвили Зураб Ароян Вараздат   56' Шахов Виталий   31' (Каплиенко Александр (   31') Тилль Себастьян Меренчуков Дмитрий Карасёв Павел Кабахидзе Владимир   74' (Шляков Евгений (   74') Карапетян Александр Ойеволе Адессойе
Запасные: Килин Антон Чагров Никита Чуперка Валерий
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья Йевтич Дарко   73' (Зуев Александр (   73') Абильдгор Оливер Ин-Бём Хван Макаров Денис   87' (Бакаев Солтмурад (   87') Деспотович Джордже   56' Кварацхелия Хвича   14'   80' (Коновалов Игорь (   80')
Запасные: Тарасов Дмитрий Коновалов Иван Медведев Никита Косарев Кирилл Климов Кирилл Меркулов Михаил Бегич Сильвие
13 декабря. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).

Ряд игроков «Тамбова» продолжил бойкот из-за долгов по зарплате, а ещё Сергей Первушин не мог рассчитывать на травмированных Онугху и Чичерина. Зато у «Рубина» вернулся в строй после небольшого повреждения один из лучших бомбардиров чемпионата Деспотович. «Рубину» победа была нужна, чтобы приблизиться к зоне еврокубков, а «волкам» – чтобы покинуть зону прямого вылета.

В первом тайме «волки» не показали практически ничего, благодаря чему они могли бы забить. Разве что только Карапетян удачно сыграл на перехвате мяча у Дюпина и головой отправил мяч выше створа. Это случилось вскоре после того, как счёт стал 0:1 на 20-й минуте. Йевтич тогда закинул мяч из центра поля на левый полуфланг, а Самошников принял снаряд на бедро и вторым касанием пальнул в дальний угол. Было подозрение на офсайд у автора гола, но главный арбитр Левников засчитал взятие ворот. Его видеоассистенты не могли прочертить суперсовременную офсайдную линию из-за проблем с разметкой на газоне с наледью. Вот так Рыжиков пропустил от команды, где он стал двукратным чемпионом России.

«Рубин» не использовал в первом тайме ещё несколько шансов, которые можно охарактеризовать как нечто среднее между моментами и полумоментами. Деспотович не очень удачно пробил через себя, а пара попыток Хвичи пришлась мимо створа. После перерыва характер игры не изменился. Деспот снова без дивидендов пробил через себя, и казанцы играли первым номером, тогда как тамбовчане, выражаясь расхожим штампом, надеялись на контратаки и ждали ошибку соперника.

И ведь дождались! Откуда ни возьмись «Тамбов» получил право на пенальти. Кабахидзе шёл на мяч в чужой штрафной, однако столкнулся с Йевтичем и упал. Впрочем, шанс сравнять счёт оказался для «волков» половинчатым, то есть одиннадцатиметровый они так и не пробили. Левников сходил посмотреть видеоповтор и отменил своё первоначальное решение, на этот раз не увидев фола со стороны Йевтича, находившегося спиной к Кабахидзе.

В концовке «Тамбов» изменил вектор своей игры и стал больше выходить в атаку, искать возможности для ударов. Было заметно, что номинальные хозяева хотят уйти от шестого подряд поражения, но им было не суждено это сделать. «Рубин» какие-то полумоменты тоже не использовал и записал в свой актив минимальную победу. Напомним, что решающий гол Самошникова получился достаточно спорным по теме офсайда, а пенальти в пользу «Тамбова» был отменён, скорее всего, верно. Перед матчем Слуцкий говорил, что как будто вернулся в «снежное дерби 90-х», но наставник казанцев всё-таки преувеличил – наледи на поле было не так много.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Тамбов, РПЛ, Чемпионат России
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