Первушин: «Всем игрокам большое спасибо и поклон. Они очень достойно выглядели»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:1).

- Поражение, но кажется, что оно обидное.

- Да, обидное. Самое главное было сегодня, чтобы ребята вышли, достойно выглядели и посражались. С этой задачей они справились. К тому же могли завоевать одно очко, когда главный арбитр назначил пенальти, а потом его отменил. В этом был наш шанс сыграть вничью с командой «Рубин». А так ребята молодцы, потому что вы знаете нашу ситуацию. Мы играем в неполном составе, но и из этого состава выпадают ребята. Понятно, что мы и тренируемся в холодную погоду на искусственном поле. Плюс еще переход на искусственное сказывается, повышенный травматизм, у нас не получилось этого избежать, мы это понимаем. Но в таких погодных условиях нет возможности тренироваться на натуральном поле. Сегодняшняя травма Виталия Шахова из этой области. Ребята, которые сегодня вышли, молодежь, всем большое спасибо и поклон. Они очень достойно выглядели.

- Вы упомянули отмененный пенальти. А успели посмотреть повтор гола?

- Нет, не успел еще, потому что только зашли.

- Повтор гола «Рубина» не видели тоже? Был ли там вне игры?

- Может быть. По горячим следам сложно судить, надо все это посмотреть, а потом уже комментировать.

- Прокомментируйте игру Владимира Кобахидзе. По телекартинке показалось, что он провел очень хороший матч.

- Он и со «Спартаком» провел очень хороший матч, от тренировки к тренировке видно, что человек прогрессирует, дополнительно работает и в тренажерном зале, но человек, которые предан футбол, и футбол платит ему тем же. Я верю в футбольного бога, который помогает людям, которые очень хотят играть. Очень надеюсь, что Кобахидзе вырастет в игрока очень хорошего уровня.

- Вам показалось, что команда играла сегодня раскрепощено на поле, а «Рубин» будто недооценил?

- Я всегда ребятам говорю, что счет 1:0, надо до последнего держать и ни в коем случае не пропускать, потому что когда проигрываешь 0:1, команда соперника, хочет или нет, начинает охранять результат. Соответственно появляются какие-то моменты, полумоменты, фланговые доставки, либо после стандартного положения, либо в быстрой атаке. Этот счет позволяет всегда сохранять шансы на положительный результат.