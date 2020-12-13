Слуцкий: «Даже не сильно готовый Деспотович всё равно безумно полезен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (1:0).

- Почему-то всем казалось, что матч должен сложиться как-то очень легко для нас. Я понимал, что это невозможно, учитывая концовку сезона и ситуацию в целом. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что давно в РПЛ матчи не игрались в таких сложных не только климатических условиях, но и с таким качеством поля. Я уже говорил перед игрой, что сегодня играется матч «Ахмат» - «Ростов», в предыдущем туре игрался «Сочи» - «Ахмат». Почему нельзя играть одновременно играть в Ростове, Грозном и Сочи. Мне не очень понятно.

Достаточно сложно футболистам предъявлять какие-то претензии, которые играли в таких сложных климатических условиях и качестве поля. Если говорить про игру, то, конечно же, необходимо был забивать второй мяч, чтобы обезопасить себя и более спокойно контролировать концовку встречи. Нам этого не удалось. Очень неровно сыграли как по отрезкам, так и по индивидуальностям. Но еще раз повторюсь, что достаточно сложно предъявлять претензии в таких сложных климатических условиях.

- Кого-то можете выделить по игре? Самошникова?

- Да, Самошникова хочу поздравить с дебютным голом в РПЛ, абсолютно заслуженно он получил приз лучшему игроку матча. Поэтому я никого не выделяю персонально, но коль человек забил дебютный мяч, то можно его отметить, конечно.

- Вы были недовольны игрой вратарей, а свой шанс не получал Иван Коновалов. Он слабее конкурентов?

- Если он не получал шансов, значит, мне кажется, что так.

- Будет ли Олег Шатов готов сыграть с «Ахматом»?

- Мы очень надеемся на это. И он сам, наш медицинский штаб все для этого делают.

- Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия пропускают следующую игру. Как выбираться из этой ситуации?

- У нас бывали ситуации и сложнее, по количеству людей, которые пропускали матчи. Понятно, что без Деспотовича нам сложнее во всех отношениях. Даже не сильно готовый Деспотович все равно безумно полезен. Понятно, что будем искать какие-то варианты и тех, кто заменит этих футболистов.