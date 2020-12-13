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Самошников: «Поле очень тяжелое, плюс ещё сверху лед и снег лежит»

13 Декабря 2020, 16:06,

Global Look Press

Лучший футболист матча «Тамбов» - «Рубин» (0:1) Илья Самошников  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, конечно, хорошие, потому что не только забил гол, но и принес победу этим голом команде. Мы заработали тяжелые три очка в тяжелых погодных условиях и на тяжелом поле. Очень и очень важная победа для нас.

- Что больше всего мешало «Рубину»? Вы несколько раз сказали слово «тяжелый». Что было тяжелее всего?

- Наверное, тяжело контролировать мяч, потому что не знаешь, какой будет отскок, как мяч поведет себя, потому что поле очень тяжелое, плюс еще сверху лед и снег лежит. Ты не понимаешь, то ли сильнее отдать, то ли слабее. Из-за этого было много потерь и не получались многие атаки.

- Из-за этого, наверное, и не опустили мяч в моменте с голом?

- Нет, там я так и хотел пробить.

- Гол кому-то посвящаете?

- Да, отцу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Илья Самошников
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