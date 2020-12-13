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​«Тамбов» и «Рубин» сыграют без офсайдных линий ВАР

13 Декабря 2020, 13:30,

Global Look Press

На сайте Российского футбольного союза появилась информация о том, что на игре восемнадцатого тура Премьер-лиги между «Тамбовом» и «Рубином» не будут работать офсайдные линии ВАР. Их калибровку произвести не удалось, поскольку работники стадиона не успели вовремя нанести разметку. Это связано с погодными условиями.

Основной функционал ВАР будет работать в обычном режиме. Отмечается, что использование офсайдных линий ВАР не является обязательным по правилам IFAB и протоколу системы.

Матч между «Тамбовом» и «Рубином» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Тамбов
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