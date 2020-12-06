Парфёнов: «Имели преимущество, создавали моменты. Вопрос реализации»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Этот нелепый пропущенный мяч перед перерывом повлиял. Я скажу, что вторую половину второго тайма мы имели преимущество, создавали моменты. Вопрос реализации, также как и в первом тайме. Было достаточно моментов, которые нужно реализовывать, потому что как бы ты не перестраивал игру, все равно надо забивать голы, чтобы набирать очки, чтобы сделать минимальным количество ошибок, которые происходят в моментах вроде пропущенного гола.