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Моро выделил самый запоминающийся момент в «Динамо»

06 Декабря 2020, 13:50,

Global Look Press

Полузащитник «Динамо» из Москвы Никола Моро ответил на вопрос, что ему больше всего запомнилось за период выступлений в столичном клубе.

«Назову победу над «Зенитом» 1:0. Это была моя третья игра здесь, она получилась очень эмоциональной. Единственный гол забил головой Тони Шунич, а после свистка я даже поцеловал ему макушку, которой он отправил мяч в ворота соперников», - приводятся слова хорватского футболиста на сайте «Динамо».

Также Моро упомянул свою первую игру в стартовом составе «Динамо» - против «Уфы» на искусственном газоне.

Напомним, Никола Моро стал игроком «Динамо» в летнее трансферное окно. Хорватский полузащитник перебрался в стан московской команды из загребского «Динамо».

В воскресенье «Динамо» на своём поле сыграет против тульского «Арсенала». Игра стартует в 16:30 по московскому времени, не пропустите подробную текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Никола Моро
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