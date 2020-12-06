Парфёнов: «То, что Чаушич, Кангва и Луценко уже в раздевалке находятся, для нас плюс»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра всегда делится на эпизоды, в них есть стандарты, быстрые атаки и позиционное нападение. Думаю, сегодня все эти фазы будут сегодня присутствовать, ничего нового не скажу здесь. Игра будет диктовать. Ты можешь планировать и готовиться, но есть соперник, который тоже каждый день тренируется и тоже готовится.

- Тем не менее, есть позитивные изменения. После дисквалификации возвращается Чаушич, Эванс Кангва, Евгений Луценко сегодня в заявке. Насколько серьезно это вам как тренеру упрощает жизнь? Насколько больше у вас вариантов возникает, в том числе и в атаке?

- Я рад, что ребята уже рядом со старта. То, что они уже в раздевалке находятся, для нас плюс. Конечно, многие их них только по одной-две тренировки с командой провели. Говорить о полной готовности тяжело, но повторюсь, какое-то время, наверное, они получат сегодня.